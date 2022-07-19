***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 10.693,18 % 0,0022 % 0,0189 % 859,0859
Oyak Yatırım A.Ş. 958,19 % 0,0068 % 0,0017 % 24,7539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046411
BIST
16:192.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 44,92
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:1917,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1497
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:1918,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3096
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:19966,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,19
|Açılış
|: 966,74
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:19
|POLTK
|678,80
|9.972.384
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.878.829
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.216.812
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|15.565.086
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.165
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|36.272.705
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,50
|35.065.817
|% -3,87
|
|CANTE
|54,90
|38.891.698
|% -3,68
|
|THYAO
|50,90
|3.479.451.117
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.305.320.704
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.240.807.108
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.099.109.694
|% 3,64
|
|ODAS
|3,58
|933.083.715
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,04
|1.240.807.108
|% 2,36
|
|ODAS
|3,58
|933.083.715
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,55
|1.099.109.694
|% 3,64
|
|TSKB
|2,21
|232.612.522
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|107.036.624
|% 4,46
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5759
|17,5821
|% 0,86
|
|Euro
|18,0106
|18,0236
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,0797
|21,1854
|% 1,31
|
|Frank
|18,1168
|18,2260
|% 1,82
|
|Riyal
|4,6692
|4,6927
|% 0,70
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,63
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.543
|6.607
|-17,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,99
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33HEKTS
Yüzde 6.34 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 511, 995 adet işlem
-
16:32KONYA
Yüzde 9.78 oranında artışla 1, 317.30 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 972 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 55 artarak (% 1.83 ) 2, 198
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, IMASM, KONKA, KLRHO, EUKYO, DESPC, UFUK, MARTI, TURGG, NIBAS