***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 2.700,33 % 0,0198 % 0,0017 % 8,7409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046414
BIST
16:242.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 43,95
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:2417,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1490
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:2418,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3134
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:24967,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,54
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EUKYO
|3,52
|1.878.843
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.972.384
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.216.812
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.017.258
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|36.467.659
|% -5,27
|
|PENTA
|408,50
|35.238.381
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,85
|39.117.145
|% -3,77
|
|THYAO
|50,95
|3.496.224.066
|% 1,94
|
|SISE
|20,96
|1.308.393.505
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,05
|1.253.935.977
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,56
|1.113.979.876
|% 3,87
|
|ODAS
|3,57
|933.622.615
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,05
|1.253.935.977
|% 2,69
|
|ODAS
|3,57
|933.622.615
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,56
|1.113.979.876
|% 3,87
|
|TSKB
|2,21
|235.131.277
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|107.151.330
|% 4,46
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5744
|17,5847
|% 0,87
|
|Euro
|18,0146
|18,0258
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,0760
|21,1817
|% 1,29
|
|Frank
|18,1105
|18,2196
|% 1,78
|
|Riyal
|4,6682
|4,6916
|% 0,67
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,19
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.539
|6.603
|-21,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,65
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37RAYSG
Yüzde 9.84 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 936 adet işlem
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16:35XU100
Endeks 2, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 24, 883.00 milyon TL de
-
16:33HEKTS
Yüzde 6.34 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 511, 995 adet işlem
-
16:32KONYA
Yüzde 9.78 oranında artışla 1, 317.30 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 972 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO