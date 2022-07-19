***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 8.473,83 % 0,0032 % 0,0029 % 93,5394
Gedik Yatırım A.Ş. 568.012,88 % 0,0096 % 0,1975 % 2.065,0059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046416
BIST
16:232.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:2317,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1466
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:2318,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3133
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:23967,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,60
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:23
|POLTK
|678,80
|9.992.069
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.878.843
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.345.060
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.234.597
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,36
|36.489.123
|% -5,07
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,80
|35.274.356
|% -4,04
|
|CANTE
|54,85
|39.120.162
|% -3,77
|
|THYAO
|50,90
|3.524.468.830
|% 1,84
|
|SISE
|20,96
|1.312.981.459
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,05
|1.254.520.054
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,56
|1.116.659.616
|% 3,87
|
|ODAS
|3,58
|934.766.331
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,05
|1.254.520.054
|% 2,69
|
|ODAS
|3,58
|934.766.331
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,56
|1.116.659.616
|% 3,87
|
|TSKB
|2,22
|235.148.101
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,18
|107.180.014
|% 5,36
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5761
|17,5790
|% 0,84
|
|Euro
|18,0201
|18,0273
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,0794
|21,1852
|% 1,31
|
|Frank
|18,1146
|18,2237
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6678
|4,6912
|% 0,66
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,63
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.543
|6.607
|-17,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,99
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:37RAYSG
Yüzde 9.84 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 936 adet işlem
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16:35XU100
Endeks 2, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 24, 883.00 milyon TL de
-
16:33HEKTS
Yüzde 6.34 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 511, 995 adet işlem
-
16:32KONYA
Yüzde 9.78 oranında artışla 1, 317.30 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 972 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO