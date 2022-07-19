***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 198.603,69 % 0,0265 % 0,8259 % 3.113,4395
Global Yatırım A.Ş. 59.238,15 % 0,0158 % 0,2463 % 1.563,693
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 133,05 % 0,0249 % 0,0006 % 2,2211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046393
BIST
15:492.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4917,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4918,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:49966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,13
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.019.551
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|34.953.237
|% -5,68
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|35.319.852
|% -3,68
|
|PENTA
|411,90
|34.058.052
|% -3,31
|
|THYAO
|50,90
|3.183.083.806
|% 1,84
|
|SISE
|20,92
|1.233.384.756
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.522.691
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.076.755.224
|% 3,64
|
|ODAS
|3,57
|893.867.355
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.522.691
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.867.355
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,55
|1.076.755.224
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|221.743.522
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,18
|106.088.540
|% 5,36
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5782
|17,5858
|% 0,88
|
|Euro
|17,9947
|18,0080
|% 1,66
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 1,17
|
|Frank
|18,0901
|18,1991
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,41
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,72
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.532
|6.594
|-30,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,86
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem
-
16:01YEOTK
Yüzde 6.83 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 333 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ARCLK
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 48 artarak (% 1.74 ) 2, 196
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, HUBVC, POLTK, DESPC, KLRHO, EUKYO, UFUK, IMASM, RTALB, NIBAS