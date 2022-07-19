***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 71.511,15 % 0,0469 % 0,5438 % 1.160,3874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046471
BIST
16:492.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,27
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4917,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4918,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2922
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:49967,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,93
|Açılış
|: 967,62
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EUKYO
|3,52
|1.961.426
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.421.071
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.374.553
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.907.916
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|37.397.538
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|35.931.820
|% -3,99
|
|CANTE
|54,90
|39.981.964
|% -3,68
|
|EKGYO
|3,04
|1.267.009.102
|% 2,36
|
|ODAS
|3,53
|975.828.505
|% 1,15
|
|AKSEN
|28,42
|471.484.845
|% -0,28
|
|TRILC
|10,29
|376.310.428
|% 7,97
|
|KOZAL
|159,80
|340.030.120
|% -0,25
|
|EKGYO
|3,04
|1.267.009.102
|% 2,36
|
|ODAS
|3,53
|975.828.505
|% 1,15
|
|SEGYO
|1,10
|52.086.876
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,76
|77.465.044
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,16
|46.144.305
|% 3,57
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5719
|17,5875
|% 0,89
|
|Euro
|17,9955
|18,0062
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0826
|21,1883
|% 1,33
|
|Frank
|18,1090
|18,2181
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03ECZYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 783 adet işlem
-
17:02ECILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 961, 196 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, FROTO
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 76 artarak (% 1.75 ) 2, 197
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, HUBVC, NIBAS, TURGG, UFUK, RTALB, RAYSG, GESAN, EUKYO, KONKA