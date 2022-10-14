***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 34.343,43 % 0,002 % 0,0073 % 371,5524
İş yatırım A.Ş. 302.760,33 % 0,0024 % 0,0645 % 2.727,8988
Alternatif Yatırım A.Ş. 205,25 % 0,0063 % 0 % 0,6936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072088
BIST
13:203.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 64,93
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
13:2018,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
13:2018,1268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0189
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
13:20989,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,25
|Açılış
|: 988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler13:20
|PENTA
|440,00
|14.121.800
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|323.243.315
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|62.148.706
|% 9,94
|
|MOBTL
|2,87
|149.118.221
|% 9,13
|
|SNGYO
|4,80
|105.305.931
|% 9,09
|
|TKFEN
|31,50
|783.658.867
|% -5,06
|
|KZBGY
|17,58
|143.647.144
|% -4,92
|
|DURDO
|32,60
|10.843.593
|% -3,49
|
|SEKFK
|10,08
|8.862.457
|% -3,26
|
|RAYSG
|13,63
|1.268.792
|% -3,06
|
|THYAO
|89,60
|2.648.347.858
|% 1,82
|
|AKBNK
|13,45
|1.530.183.931
|% 3,38
|
|YKBNK
|8,75
|1.497.578.246
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,48
|1.432.280.480
|% 3,16
|
|SASA
|86,60
|1.292.028.527
|% -0,92
|
|YKBNK
|8,75
|1.497.578.246
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,20
|719.336.813
|% 0,72
|
|ISCTR
|8,48
|1.432.280.480
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,45
|1.530.183.931
|% 3,38
|
|ODAS
|8,52
|708.076.210
|% 4,67
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5878
|% 0,26
|
|Euro
|18,1171
|18,1268
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,8384
|20,9429
|% -0,63
|
|Frank
|18,4657
|18,5769
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,14
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,37
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.672
|6.732
|-58,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,65
|