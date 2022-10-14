***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 353.264,91 % 0,0015 % 0,1171 % 7.810,361
İş Yatırım A.Ş. 647.660,64 % 0,0021 % 0,2148 % 10.429,0075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072089
BIST
13:323.621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 67,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
13:3218,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0512
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5915
En Düşük
18,5217
13:3218,1124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0333
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
13:32989,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,71
|Açılış
|: 990,34
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler13:30
|PENTA
|440,00
|14.138.520
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|323.642.394
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|62.478.442
|% 9,94
|
|BTCIM
|36,44
|20.238.438
|% 9,43
|
|GESAN
|118,50
|458.824.570
|% 8,92
|
|TKFEN
|31,44
|804.932.607
|% -5,24
|
|KZBGY
|17,58
|143.647.144
|% -4,92
|
|DURDO
|32,62
|10.877.802
|% -3,43
|
|SEKFK
|10,09
|8.888.045
|% -3,17
|
|BURVA
|23,90
|5.007.056
|% -2,85
|
|THYAO
|89,60
|2.654.815.639
|% 1,82
|
|AKBNK
|13,45
|1.535.104.762
|% 3,38
|
|YKBNK
|8,75
|1.523.773.429
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,47
|1.439.836.731
|% 3,04
|
|SASA
|86,70
|1.297.624.684
|% -0,80
|
|YKBNK
|8,75
|1.523.773.429
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,21
|719.991.096
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,47
|1.439.836.731
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,45
|1.535.104.762
|% 3,38
|
|ODAS
|8,50
|713.351.769
|% 4,42
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5879
|% 0,26
|
|Euro
|18,1058
|18,1132
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8774
|20,9821
|% -0,44
|
|Frank
|18,4770
|18,5883
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-11,03
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.688
|6.750
|-40,00
|
|Yarım
|3.259
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,65
|