***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Menkul Değ. A.Ş. 161.951,18 % 0,0242 % 0,5986 % 2.474,8904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072093
BIST
16:103.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,84
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:1018,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:1018,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:10992,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,66
|Açılış
|: 993,22
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SNGYO
|4,84
|147.301.865
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.288.560
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|147.501.978
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|40.275.758
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|331.569.894
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,56
|1.048.443.143
|% -4,88
|
|KZBGY
|17,66
|312.522.554
|% -4,49
|
|SILVR
|25,70
|15.411.101
|% -4,03
|
|KMPUR
|75,80
|57.004.407
|% -3,81
|
|THYAO
|90,00
|3.642.934.691
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,80
|2.310.942.483
|% 5,14
|
|AKBNK
|13,50
|2.230.871.253
|% 3,77
|
|ISCTR
|8,55
|2.041.599.767
|% 4,01
|
|SISE
|29,48
|1.914.642.399
|% 3,66
|
|EKGYO
|4,21
|1.209.705.942
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,80
|2.310.942.483
|% 5,14
|
|ISCTR
|8,55
|2.041.599.767
|% 4,01
|
|AKBNK
|13,50
|2.230.871.253
|% 3,77
|
|ODAS
|8,51
|920.157.368
|% 4,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5897
|% 0,27
|
|Euro
|18,1621
|18,1700
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9144
|21,0193
|% -0,27
|
|Frank
|18,5383
|18,6500
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,15
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-4,62
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|7,00
|
|Tam
|6.687
|6.746
|-44,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,48
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25BRLSM
Yüzde 6.40 oranında artışla 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 231 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 3, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 43, 578.00 milyon TL de
-
16:24AGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 829, 317 adet işlem
-
16:23KOZAL
Yüzde 5.46 oranında artışla 202.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 081, 931 adet işlem
-
16:21EUREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 833 adet işlem