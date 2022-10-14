***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 158.467,85 % 0,0424 % 0,8835 % 2.082,9416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072094
BIST
16:113.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 85,30
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:1118,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:1118,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:11992,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,69
|Açılış
|: 992,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KONYA
|1.702,80
|147.501.978
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.268.760
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|40.275.355
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|331.564.468
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|72.130.171
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.043.892.164
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,64
|311.079.240
|% -4,60
|
|SILVR
|25,64
|15.332.001
|% -4,26
|
|DNISI
|7,59
|33.125.688
|% -4,05
|
|THYAO
|89,95
|3.590.566.748
|% 2,22
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|SISE
|29,42
|1.899.317.429
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,22
|1.188.187.691
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ODAS
|8,52
|919.318.943
|% 4,67
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5897
|% 0,27
|
|Euro
|18,1661
|18,1753
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9044
|21,0092
|% -0,31
|
|Frank
|18,5357
|18,6473
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,15
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-8,60
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|22,00
|
|Tam
|6.695
|6.755
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-1,34
|
Seans Raporu
16:09
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16:24XU100
Endeks 3, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 43, 578.00 milyon TL de
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16:24AGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 829, 317 adet işlem
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16:23KOZAL
Yüzde 5.46 oranında artışla 202.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 081, 931 adet işlem
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16:21EUREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 833 adet işlem
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16:20GOZDE
Yüzde 6.36 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 689, 926 adet işlem