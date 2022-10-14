***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş yatırım A.Ş. 130.188,41 % 0,2453 % 0,8232 % 335,5421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072117
BIST
16:113.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 85,30
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:1118,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:1118,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:11992,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,69
|Açılış
|: 992,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:11
|SNGYO
|4,84
|147.301.865
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.288.560
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|147.501.978
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|40.275.758
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|331.569.894
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,56
|1.048.443.143
|% -4,88
|
|KZBGY
|17,66
|312.522.554
|% -4,49
|
|SILVR
|25,70
|15.411.101
|% -4,03
|
|KMPUR
|75,80
|57.004.407
|% -3,81
|
|THYAO
|90,00
|3.642.934.691
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,80
|2.310.942.483
|% 5,14
|
|AKBNK
|13,50
|2.230.871.253
|% 3,77
|
|ISCTR
|8,55
|2.041.599.767
|% 4,01
|
|SISE
|29,48
|1.914.642.399
|% 3,66
|
|EKGYO
|4,21
|1.209.705.942
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,80
|2.310.942.483
|% 5,14
|
|ISCTR
|8,55
|2.041.599.767
|% 4,01
|
|AKBNK
|13,50
|2.230.871.253
|% 3,77
|
|ODAS
|8,51
|920.157.368
|% 4,55
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5940
|% 0,29
|
|Euro
|18,1437
|18,1549
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,9144
|21,0193
|% -0,27
|
|Frank
|18,5383
|18,6500
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,15
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-9,79
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|22,00
|
|Tam
|6.694
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.262
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-1,39
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26MOBTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 280, 881 adet işlem
-
16:25BRLSM
Yüzde 6.40 oranında artışla 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 231 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 3, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 43, 578.00 milyon TL de
-
16:24AGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 829, 317 adet işlem
-
16:23KOZAL
Yüzde 5.46 oranında artışla 202.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 081, 931 adet işlem