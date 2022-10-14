***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 40.749,62 % 0,0105 % 0,015 % 143,0261
Deniz Yatırım A.Ş. 342,59 % 0,0014 % 0,0001 % 9,214
İnfo Yatırım A.Ş. 117.787,12 % 0,0124 % 0,0434 % 349,3312
İş Yatırım A.Ş. 875.757,23 % 0,0606 % 0,3228 % 532,6249
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 16.577,74 % 0,014 % 0,0061 % 43,6422
Tera Yatırım A.Ş. 1.170,55 % 0,0168 % 0,0004 % 2,5679
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072120
BIST