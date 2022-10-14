***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital yatırım A.Ş. 12.270,53 % 0,017 % 0,0037 % 21,7241
Ak Yatırım A.Ş. 16.324,67 % 0,0181 % 0,0049 % 27,1541
Alternatif Yatırım A.Ş. 2.084,96 % 0,021 % 0,0006 % 2,9885
BGC Menkul Değ. A.Ş. 1.637,58 % 0,03 % 0,0005 % 1,6431
Deniz Yatırım A.Ş. 286.736,98 % 0,0025 % 0,0863 % 3.412,3479
Garanti Yatırım A.Ş. 6.171,38 % 0,0262 % 0,0019 % 7,0772
Işık Menkul ddeğ. A.Ş. 2.440,64 % 0,0136 % 0,0007 % 5,3831
İnfo Yatırım A.Ş. 27.166,41 % 0,016 % 0,0082 % 51,1058
İş Yatırım A.Ş. 155.296,71 % 0,009 % 0,0467 % 521,5771
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 3.884,26 % 0,014 % 0,0012 % 8,3521
Tacirler Yatırım A.Ş. 1.492,64 % 0,021 % 0,0004 % 2,1393
TEB Yatırım A.Ş. 2.969,79 % 0,0315 % 0,0009 % 2,8376
Tera Yatırım A.Ş. 5.495,88 % 0,0168 % 0,0017 % 9,847
Yatırım Finansman A.Ş. 2.709 % 0,021 % 0,0008 % 3,8829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072129
BIST