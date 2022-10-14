Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.10.2022 13:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 239.198,29 % 0,017 % 0,037 % 217,69
Ak Yatırım A.Ş. 686.549,36 % 0,0192 % 0,1062 % 552,409
Alternatif Yatırım A.Ş. 43.614,36 % 0,021 % 0,0067 % 32,1317
BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,0079 % 26,3019
Deniz Yatırım A.Ş. 219.445,14 % 0,0019 % 0,034 % 1.808,2944
QNB Finansinvest A.Ş. 222.740,24 % 0,021 % 0,0345 % 164,0973
Gedik Yatırım A.Ş. 89.149,47 % 0,02 % 0,0138 % 68,9626
Global Yatırım A.Ş. 347.759,37 % 0,0178 % 0,0538 % 301,4157
Garanti Yatırım A.Ş. 228.053,52 % 0,0263 % 0,0353 % 134,4094
Halk Yatırım A.Ş. 194.251,61 % 0,0315 % 0,0301 % 95,4059
ICBC Yatırım A.Ş. 23.813,53 % 0,02 % 0,0037 % 18,4221
Işık Menkul A.Ş. 135.127,11 % 0,0136 % 0,0209 % 153,1571
İnfo Yatırım A.Ş. 5.432.264,96 % 0,0197 % 0,8404 % 4.257,2893
İş Yatırım A.Ş. 873.359,94 % 0,0142 % 0,1351 % 952,5102
Oyak Yatırım A.Ş. 84.627,02 % 0,0178 % 0,0131 % 73,3497
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 311.549,94 % 0,014 % 0,0482 % 344,2898
Piramit Menkul A.Ş. 103.071,54 % 0,016 % 0,0159 % 99,6657
Şeker Yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0003 % 2,2145
Tacirler Yatırım A.Ş. 48.609,58 % 0,021 % 0,0075 % 35,8119
TEB Yatırım A.Ş. 586.950,17 % 0,0315 % 0,0908 % 288,2783
Tera Yatırım A.Ş. 669.253,4 % 0,0166 % 0,1035 % 622,3923
Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 408.326,7 % 0,04 % 0,0632 % 157,9322
Yatırım Finansman A.Ş. 55.270,82 % 0,021 % 0,0086 % 40,7192
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 87.377,56 % 0,01 % 0,0135 % 135,1817



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072149


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:553.630
Değişim :  2,16% |  76,60
Açılış :  3.585  
Önceki Kapanış :  3.553  
En Yüksek
3.634 En Düşük
3.585
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 146.262.340 % 10,00  
PENTA 440,00 14.241.480 % 10,00  
CONSE 6,18 330.734.704 % 9,96  
MZHLD 84,05 71.105.433 % 9,94  
GESAN 119,60 563.040.750 % 9,93  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5869 18,5921 % 0,28  
Euro 18,2024 18,2129 % 0,37  
Sterlin 20,8276 20,9321 % -0,68  
Frank 18,4637 18,5749 % 0,02  
Riyal 4,9321 4,9568 % 0,14  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.660 -7,03  
Altın Gr. 989 989 -5,34  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -1,00  
Tam 6.670 6.729 -61,00  
Yarım 3.250 3.286 -34,00  
Çeyrek 1.628 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 -0,11  
Gümüş Gr. 11,16 11,19 -0,09  
B. Petrol 92,92 92,92 -1,65  
Seans Raporu 15:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru