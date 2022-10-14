***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 239.198,29 % 0,017 % 0,037 % 217,69Ak Yatırım A.Ş. 686.549,36 % 0,0192 % 0,1062 % 552,409Alternatif Yatırım A.Ş. 43.614,36 % 0,021 % 0,0067 % 32,1317BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,0079 % 26,3019Deniz Yatırım A.Ş. 219.445,14 % 0,0019 % 0,034 % 1.808,2944QNB Finansinvest A.Ş. 222.740,24 % 0,021 % 0,0345 % 164,0973Gedik Yatırım A.Ş. 89.149,47 % 0,02 % 0,0138 % 68,9626Global Yatırım A.Ş. 347.759,37 % 0,0178 % 0,0538 % 301,4157Garanti Yatırım A.Ş. 228.053,52 % 0,0263 % 0,0353 % 134,4094Halk Yatırım A.Ş. 194.251,61 % 0,0315 % 0,0301 % 95,4059ICBC Yatırım A.Ş. 23.813,53 % 0,02 % 0,0037 % 18,4221Işık Menkul A.Ş. 135.127,11 % 0,0136 % 0,0209 % 153,1571İnfo Yatırım A.Ş. 5.432.264,96 % 0,0197 % 0,8404 % 4.257,2893İş Yatırım A.Ş. 873.359,94 % 0,0142 % 0,1351 % 952,5102Oyak Yatırım A.Ş. 84.627,02 % 0,0178 % 0,0131 % 73,3497PhillipCapital Yatırım A.Ş. 311.549,94 % 0,014 % 0,0482 % 344,2898Piramit Menkul A.Ş. 103.071,54 % 0,016 % 0,0159 % 99,6657Şeker Yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0003 % 2,2145Tacirler Yatırım A.Ş. 48.609,58 % 0,021 % 0,0075 % 35,8119TEB Yatırım A.Ş. 586.950,17 % 0,0315 % 0,0908 % 288,2783Tera Yatırım A.Ş. 669.253,4 % 0,0166 % 0,1035 % 622,3923Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 408.326,7 % 0,04 % 0,0632 % 157,9322Yatırım Finansman A.Ş. 55.270,82 % 0,021 % 0,0086 % 40,7192Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 87.377,56 % 0,01 % 0,0135 % 135,1817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072149BIST