***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 239.198,29 % 0,017 % 0,037 % 217,69
Ak Yatırım A.Ş. 686.549,36 % 0,0192 % 0,1062 % 552,409
Alternatif Yatırım A.Ş. 43.614,36 % 0,021 % 0,0067 % 32,1317
BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,0079 % 26,3019
Deniz Yatırım A.Ş. 219.445,14 % 0,0019 % 0,034 % 1.808,2944
QNB Finansinvest A.Ş. 222.740,24 % 0,021 % 0,0345 % 164,0973
Gedik Yatırım A.Ş. 89.149,47 % 0,02 % 0,0138 % 68,9626
Global Yatırım A.Ş. 347.759,37 % 0,0178 % 0,0538 % 301,4157
Garanti Yatırım A.Ş. 228.053,52 % 0,0263 % 0,0353 % 134,4094
Halk Yatırım A.Ş. 194.251,61 % 0,0315 % 0,0301 % 95,4059
ICBC Yatırım A.Ş. 23.813,53 % 0,02 % 0,0037 % 18,4221
Işık Menkul A.Ş. 135.127,11 % 0,0136 % 0,0209 % 153,1571
İnfo Yatırım A.Ş. 5.432.264,96 % 0,0197 % 0,8404 % 4.257,2893
İş Yatırım A.Ş. 873.359,94 % 0,0142 % 0,1351 % 952,5102
Oyak Yatırım A.Ş. 84.627,02 % 0,0178 % 0,0131 % 73,3497
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 311.549,94 % 0,014 % 0,0482 % 344,2898
Piramit Menkul A.Ş. 103.071,54 % 0,016 % 0,0159 % 99,6657
Şeker Yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0003 % 2,2145
Tacirler Yatırım A.Ş. 48.609,58 % 0,021 % 0,0075 % 35,8119
TEB Yatırım A.Ş. 586.950,17 % 0,0315 % 0,0908 % 288,2783
Tera Yatırım A.Ş. 669.253,4 % 0,0166 % 0,1035 % 622,3923
Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 408.326,7 % 0,04 % 0,0632 % 157,9322
Yatırım Finansman A.Ş. 55.270,82 % 0,021 % 0,0086 % 40,7192
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 87.377,56 % 0,01 % 0,0135 % 135,1817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072149
BIST