***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 1.484.737,09 % 0,009 % 0,3133 % 3.462,6104
Deniz Yatırım A.Ş. 26.583,05 % 0,0016 % 0,0056 % 348,7306
İnfo Yatırım A.Ş. 205.433,55 % 0,0165 % 0,0434 % 262,0856
Ak Yatırım A.Ş. 1.094,64 % 0,021 % 0,0002 % 1,1001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072162
BIST
13:493.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 68,73
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
13:4918,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
13:4918,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
13:49989,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,87
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PENTA
|440,00
|14.164.480
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|324.130.855
|% 9,96
|
|MZHLD
|83,85
|63.577.650
|% 9,68
|
|TGSAS
|19,41
|43.262.640
|% 9,66
|
|GESAN
|119,10
|474.182.763
|% 9,47
|
|TKFEN
|31,44
|839.414.590
|% -5,24
|
|SEKFK
|10,01
|9.050.313
|% -3,93
|
|BURVA
|23,70
|5.225.391
|% -3,66
|
|DURDO
|32,56
|11.339.874
|% -3,61
|
|ETYAT
|6,90
|827.182
|% -3,36
|
|THYAO
|89,70
|2.741.935.032
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,75
|1.594.712.429
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,46
|1.567.104.045
|% 3,46
|
|ISCTR
|8,47
|1.486.334.879
|% 3,04
|
|SASA
|86,70
|1.362.128.187
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,22
|798.586.106
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,75
|1.594.712.429
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,47
|1.486.334.879
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,46
|1.567.104.045
|% 3,46
|
|ODAS
|8,51
|724.133.397
|% 4,55
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5841
|18,5874
|% 0,25
|
|Euro
|18,0951
|18,1075
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,8884
|20,9931
|% -0,39
|
|Frank
|18,4694
|18,5807
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-10,69
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.681
|6.743
|-47,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-0,79
|