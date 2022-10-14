***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 5.495,74 % 0,8352 % 0,0661 % 7,9168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072163
BIST
14:373.628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 74,07
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:3718,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
14:3718,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0741
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:37991,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 991,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:35
|PENTA
|440,00
|14.196.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.902.787
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|65.748.363
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|553.930.101
|% 9,93
|
|TGSAS
|19,40
|53.674.841
|% 9,60
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|955.282.795
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,67
|244.024.710
|% -4,43
|
|SEKFK
|10,00
|9.764.964
|% -4,03
|
|ETYAT
|6,87
|1.044.313
|% -3,78
|
|THYAO
|89,80
|3.065.750.485
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,76
|1.924.643.282
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,45
|1.716.834.266
|% 3,38
|
|ISCTR
|8,48
|1.656.702.583
|% 3,16
|
|SISE
|29,38
|1.645.424.117
|% 3,31
|
|YKBNK
|8,76
|1.924.643.282
|% 4,66
|
|EKGYO
|4,21
|892.683.992
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,48
|1.656.702.583
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,45
|1.716.834.266
|% 3,38
|
|ODAS
|8,54
|771.247.435
|% 4,91
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5910
|% 0,27
|
|Euro
|18,0647
|18,0703
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,8399
|20,9444
|% -0,62
|
|Frank
|18,4532
|18,5644
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-1,16
|