***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 432.211,22 % 0,0293 % 0,9196 % 3.135,9479
Global yatırım A.Ş. 195.753,64 % 0,0158 % 0,4165 % 2.644,1248
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 133,05 % 0,0249 % 0,0003 % 1,1363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072164
BIST
14:383.626
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 73,01
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:3818,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
14:3818,0698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0759
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:38991,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 991,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:36
|PENTA
|440,00
|14.196.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.971.231
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|65.752.565
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|554.020.757
|% 9,93
|
|BTCIM
|36,58
|24.656.249
|% 9,85
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|959.803.917
|% -4,94
|
|KZBGY
|17,69
|246.650.345
|% -4,33
|
|SEKFK
|9,99
|9.777.632
|% -4,13
|
|ETYAT
|6,85
|1.070.977
|% -4,06
|
|THYAO
|89,75
|3.074.811.132
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,76
|1.924.920.614
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,44
|1.718.051.023
|% 3,31
|
|ISCTR
|8,48
|1.661.124.069
|% 3,16
|
|SISE
|29,40
|1.650.525.484
|% 3,38
|
|YKBNK
|8,76
|1.924.920.614
|% 4,66
|
|EKGYO
|4,20
|892.774.102
|% 0,72
|
|ISCTR
|8,48
|1.661.124.069
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,44
|1.718.051.023
|% 3,31
|
|ODAS
|8,54
|771.387.383
|% 4,91
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5905
|% 0,27
|
|Euro
|18,0638
|18,0716
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,8371
|20,9416
|% -0,63
|
|Frank
|18,4579
|18,5691
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,23
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.685
|6.745
|-45,00
|
|Yarım
|3.257
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,99
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51EUREN
Yüzde 9.13 oranında artışla 41.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 655, 594 adet işlem
-
14:50AEFES
Yüzde 7.30 oranında artışla 48.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 436 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 22 artarak (% 1.94 ) 3, 210
-
14:49
MOBTL, HKTM, BTCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:49
SILVR, SEKUR, TKFEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında