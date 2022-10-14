***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 9.721,64 % 0,0081 % 0,0044 % 54,6429
Vakıf Yatırım A.Ş. 73,5 % 0,0021 % 0 % 1,5931
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 968.317,39 % 0,0059 % 0,4408 % 7.439,0016
İnfo Yatırım A.Ş. 75.127,5 % 0,0945 % 0,0342 % 36,187
Deniz Yatırım A.Ş. 325.733,16 % 0,0017 % 0,1483 % 8.703,903
Global Yatırım A.Ş. 3.669,96 % 0,0157 % 0,0017 % 10,6067
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072165
BIST