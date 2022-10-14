***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 2.805,58 % 0,0315 % 0,0066 % 20,9559
Piramit Yatırım A.Ş. 54.179,89 % 0,0105 % 0,1275 % 1.213,9635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072168
BIST
13:563.625
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 72,06
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
13:5618,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
13:5618,1032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0425
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
13:56989,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,70
|Açılış
|: 989,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler13:56
|PENTA
|440,00
|14.164.480
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|326.489.335
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|64.500.556
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|510.198.942
|% 9,93
|
|BTCIM
|36,44
|22.093.931
|% 9,43
|
|TKFEN
|31,44
|847.927.536
|% -5,24
|
|SEKFK
|10,01
|9.258.166
|% -3,93
|
|ETYAT
|6,88
|903.488
|% -3,64
|
|DURDO
|32,58
|11.404.676
|% -3,55
|
|DNISI
|7,66
|28.955.142
|% -3,16
|
|THYAO
|89,80
|2.800.650.651
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,77
|1.864.045.740
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,50
|1.624.195.711
|% 3,77
|
|ISCTR
|8,47
|1.569.354.364
|% 3,04
|
|SASA
|86,70
|1.378.096.288
|% -0,80
|
|YKBNK
|8,77
|1.864.045.740
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,23
|837.817.434
|% 1,44
|
|ISCTR
|8,47
|1.569.354.364
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,50
|1.624.195.711
|% 3,77
|
|ODAS
|8,51
|730.561.141
|% 4,55
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5833
|18,5906
|% 0,27
|
|Euro
|18,0962
|18,1032
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,8891
|20,9939
|% -0,39
|
|Frank
|18,4591
|18,5703
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,12
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,44
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.680
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-1,07
|