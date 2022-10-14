***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 433.005,56 % 0,208 % 0,0978 % 470,9548BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0016 % 5,3305Deniz Yatırım A.Ş. 164.598,97 % 0,0015 % 0,0372 % 2.508,1286QNB Finansinvest A.Ş. 106.158,57 % 0,0209 % 0,024 % 114,5321Global Yatırım A.Ş. 167.577 % 0,0179 % 0,0378 % 211,9687Halk Yatırım A.Ş. 12.915,39 % 0,0155 % 0,0029 % 18,8209İnfo Yatırım A.Ş. 2.214.527,25 % 0,0152 % 0,5 % 3.293,7039İş Yatırım A.Ş. 277.259,78 % 0,0145 % 0,0626 % 432,727PhillipCapital Yatırım A.Ş. 50.127,62 % 0,014 % 0,0113 % 80,8432Tacirler Yatırım A.Ş. 11,09 % 0,0002 % 0 % 1,0575Tera Yatırım A.Ş. 533.867,88 % 0,0167 % 0,1205 % 722,5473Yatırım Finansman A.Ş. 111.531,71 % 0,0183 % 0,0252 % 137,589TEB Yatırım A.Ş. 36.627,31 % 0,0315 % 0,0083 % 26,254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072170BIST