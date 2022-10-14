***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 433.005,56 % 0,208 % 0,0978 % 470,9548
BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0016 % 5,3305
Deniz Yatırım A.Ş. 164.598,97 % 0,0015 % 0,0372 % 2.508,1286
QNB Finansinvest A.Ş. 106.158,57 % 0,0209 % 0,024 % 114,5321
Global Yatırım A.Ş. 167.577 % 0,0179 % 0,0378 % 211,9687
Halk Yatırım A.Ş. 12.915,39 % 0,0155 % 0,0029 % 18,8209
İnfo Yatırım A.Ş. 2.214.527,25 % 0,0152 % 0,5 % 3.293,7039
İş Yatırım A.Ş. 277.259,78 % 0,0145 % 0,0626 % 432,727
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 50.127,62 % 0,014 % 0,0113 % 80,8432
Tacirler Yatırım A.Ş. 11,09 % 0,0002 % 0 % 1,0575
Tera Yatırım A.Ş. 533.867,88 % 0,0167 % 0,1205 % 722,5473
Yatırım Finansman A.Ş. 111.531,71 % 0,0183 % 0,0252 % 137,589
TEB Yatırım A.Ş. 36.627,31 % 0,0315 % 0,0083 % 26,254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072170
BIST