***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 24,26 % 0,0032 % 0,0001 % 2,1348
Gedik Yatırım A.Ş. 366.247,58 % 0,0105 % 1,0154 % 9.670,1657
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072171
BIST
14:153.628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 74,20
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:1518,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
14:1518,1052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0405
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:15990,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,98
|Açılış
|: 990,43
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PENTA
|440,00
|14.196.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.264.906
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|64.615.957
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|551.020.591
|% 9,93
|
|TGSAS
|19,39
|49.680.217
|% 9,55
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|910.090.642
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,73
|193.654.566
|% -4,11
|
|SEKFK
|10,01
|9.481.304
|% -3,93
|
|DNISI
|7,61
|29.592.878
|% -3,79
|
|THYAO
|89,80
|2.914.005.908
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,76
|1.897.645.649
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,47
|1.674.801.236
|% 3,54
|
|ISCTR
|8,48
|1.605.807.901
|% 3,16
|
|SASA
|87,10
|1.453.538.579
|% -0,34
|
|YKBNK
|8,76
|1.897.645.649
|% 4,66
|
|EKGYO
|4,21
|870.971.305
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,48
|1.605.807.901
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,47
|1.674.801.236
|% 3,54
|
|ODAS
|8,53
|751.717.523
|% 4,79
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5900
|% 0,27
|
|Euro
|18,0925
|18,1052
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,8358
|20,9403
|% -0,64
|
|Frank
|18,4715
|18,5828
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-9,03
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|8,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|-49,00
|
|Yarım
|3.255
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-1,00
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30MZHLD
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 946 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 35 artarak (% 1.91 ) 3, 958
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK
-
14:29XU100
Endeks 3, 627 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 32, 965.00 milyon TL de