***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 119,06 % 0,0069 % 0 % 0,1785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072186
BIST
15:393.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 63,86
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:3918,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0592
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:3918,1311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:39989,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,34
|Açılış
|: 989,07
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PENTA
|440,00
|14.224.320
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|330.531.531
|% 9,96
|
|GESAN
|119,60
|561.471.718
|% 9,93
|
|TGSAS
|19,30
|69.886.317
|% 9,04
|
|SMRTG
|93,60
|166.005.855
|% 9,03
|
|KZBGY
|17,55
|282.194.248
|% -5,08
|
|DNISI
|7,61
|31.530.177
|% -3,79
|
|DOKTA
|38,78
|16.981.072
|% -3,53
|
|GEDZA
|26,70
|15.390.832
|% -3,40
|
|SEKUR
|21,30
|8.930.593
|% -2,56
|
|PGSUS
|285,70
|1.043.049.601
|% 4,35
|
|ODAS
|8,49
|889.204.453
|% 4,30
|
|KONTR
|92,15
|566.258.023
|% 5,98
|
|GESAN
|119,60
|561.471.718
|% 9,93
|
|HUNER
|6,12
|474.219.543
|% -0,81
|
|ODAS
|8,49
|889.204.453
|% 4,30
|
|HUNER
|6,12
|474.219.543
|% -0,81
|
|MOBTL
|2,85
|179.753.364
|% 8,37
|
|CONSE
|6,18
|330.531.531
|% 9,96
|
|PSGYO
|6,78
|276.462.371
|% 7,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5995
|% 0,32
|
|Euro
|18,1221
|18,1311
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7712
|20,8754
|% -0,95
|
|Frank
|18,4502
|18,5614
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-8,24
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.669
|6.727
|-63,00
|
|Yarım
|3.250
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-1,76
|