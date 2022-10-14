***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 2.599,25 % 0,0127 % 0,0018 % 14,3085
Gedik Yatırım A.Ş. 15.974,62
16:133.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 84,52
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.640
En Düşük
3.585
16:1318,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:1318,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:13992,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,08
|Açılış
|: 992,32
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KONYA
|1.702,80
|147.501.978
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.268.760
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|40.275.355
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|331.564.468
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|72.130.171
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.043.892.164
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,64
|311.079.240
|% -4,60
|
|SILVR
|25,64
|15.332.001
|% -4,26
|
|DNISI
|7,59
|33.125.688
|% -4,05
|
|THYAO
|89,95
|3.590.566.748
|% 2,22
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|SISE
|29,42
|1.899.317.429
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,22
|1.188.187.691
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ODAS
|8,52
|919.318.943
|% 4,67
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5919
|% 0,28
|
|Euro
|18,1554
|18,1606
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,8967
|21,0015
|% -0,35
|
|Frank
|18,5336
|18,6452
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,14
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-9,71
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|22,00
|
|Tam
|6.689
|6.749
|-41,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-1,33
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26MOBTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 280, 881 adet işlem
-
16:25BRLSM
Yüzde 6.40 oranında artışla 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 231 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 3, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 43, 578.00 milyon TL de
-
16:24AGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 829, 317 adet işlem
-
16:23KOZAL
Yüzde 5.46 oranında artışla 202.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 081, 931 adet işlem