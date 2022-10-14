***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 470,82 % 1,3761 % 0,0007 % 0,0514
Deniz Yatırım A.Ş. 15.673,05 % 0,0235 % 0,0236 % 100,3612
Gedik Yatırım A.Ş. 127.400,04 % 0,2535 % 0,1916 % 75,5626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072188
BIST
15:423.620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 66,42
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:4218,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:4218,1865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:42989,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,27
|Açılış
|: 989,13
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KONYA
|1.702,80
|146.107.385
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.225.200
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|37.458.762
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.675.914
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|71.076.100
|% 9,94
|
|KZBGY
|17,40
|295.980.372
|% -5,90
|
|TKFEN
|31,50
|1.017.883.526
|% -5,06
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,52
|14.873.284
|% -4,71
|
|DNISI
|7,58
|31.940.571
|% -4,17
|
|THYAO
|89,40
|3.336.390.392
|% 1,59
|
|YKBNK
|8,73
|2.146.677.894
|% 4,30
|
|AKBNK
|13,33
|1.937.656.516
|% 2,46
|
|SISE
|29,22
|1.822.203.667
|% 2,74
|
|ISCTR
|8,45
|1.804.865.926
|% 2,80
|
|EKGYO
|4,18
|1.085.811.316
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,73
|2.146.677.894
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.804.865.926
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,33
|1.937.656.516
|% 2,46
|
|ODAS
|8,49
|900.062.341
|% 4,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5824
|18,5992
|% 0,32
|
|Euro
|18,1732
|18,1865
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7882
|20,8925
|% -0,87
|
|Frank
|18,4524
|18,5635
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-3,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|7,00
|
|Tam
|6.672
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-1,76
|