***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 8.473,83 % 0,0032 % 0,0027 % 86,3785
Gedik Yatırım A.Ş. 782.210,46 % 0,0092 % 0,2512 % 2.718,0127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072189
BIST
15:423.620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 66,55
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:4218,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:4218,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:42988,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,58
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KONYA
|1.702,80
|146.107.385
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.225.200
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|37.458.762
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.675.914
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|71.076.100
|% 9,94
|
|KZBGY
|17,40
|295.980.372
|% -5,90
|
|TKFEN
|31,50
|1.017.883.526
|% -5,06
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,52
|14.873.284
|% -4,71
|
|DNISI
|7,58
|31.940.571
|% -4,17
|
|THYAO
|89,40
|3.336.390.392
|% 1,59
|
|YKBNK
|8,73
|2.146.677.894
|% 4,30
|
|AKBNK
|13,33
|1.937.656.516
|% 2,46
|
|SISE
|29,22
|1.822.203.667
|% 2,74
|
|ISCTR
|8,45
|1.804.865.926
|% 2,80
|
|EKGYO
|4,18
|1.085.811.316
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,73
|2.146.677.894
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.804.865.926
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,33
|1.937.656.516
|% 2,46
|
|ODAS
|8,49
|900.062.341
|% 4,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5928
|% 0,28
|
|Euro
|18,1679
|18,1786
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,7754
|20,8796
|% -0,93
|
|Frank
|18,4498
|18,5610
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% 0,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,39
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.671
|6.729
|-61,00
|
|Yarım
|3.250
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-1,69
|