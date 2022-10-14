***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 137.425,52 % 0,0168 % 0,0579 % 344,3888
Tacirler Yatırım A.Ş. 8.793,32 % 0,03 % 0,0037 % 12,3429
Ak Yatırım A.Ş. 38.357,55 % 0,0156 % 0,0162 % 103,8675
İnfo Yatırım A.Ş. 679.560,77 % 0,0218 % 0,2862 % 1.310,3309
PhillipCapital Yatırım A.Ş. 11.632,53 % 0,0143 % 0,0049 % 34,1454
QNB Finansinvest A.Ş. 35.101,61 % 0,021 % 0,0148 % 70,3863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072132
BIST