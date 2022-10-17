***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.10.2022 15:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072491
BIST
15:433.814
En Yüksek
|Değişim
|: 5,15%
|| 186,85
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:4318,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:4318,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1156
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1944
En Düşük
18,0503
15:43995,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,22
|Açılış
|: 995,19
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
995,85
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:43
|AZTEK
|20,46
|175.032.119
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.471.346.934
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.311.142
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.186.916
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.204.946
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,71
|51.020.044
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|51.020.044
|% -5,99
|
|ESCOM
|25,96
|27.400.979
|% -4,91
|
|THYAO
|97,20
|6.933.784.771
|% 8,00
|
|PETKM
|14,35
|3.876.922.423
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,42
|3.062.656.842
|% 4,74
|
|SISE
|30,98
|2.893.697.124
|% 5,88
|
|ASELS
|32,30
|2.885.325.839
|% 3,73
|
|EKGYO
|4,42
|3.062.656.842
|% 4,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.843.849.542
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.865.568.497
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|518.048.646
|% 8,72
|
|PETKM
|14,35
|3.876.922.423
|% -1,64
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5871
|18,5890
|% 0,11
|
|Euro
|18,1717
|18,1802
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9660
|21,0711
|% 1,31
|
|Frank
|18,4992
|18,6106
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,10
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|22,05
|
|Altın Gr.
|994
|995
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.791
|74,00
|
|Tam
|6.711
|6.769
|-21,00
|
|Yarım
|3.270
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|0,28
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58MAKIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 303, 847 adet işlem
-
15:57PNLSN
Yüzde 9.50 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 273 adet işlem
-
15:56PNLSN
Yüzde 9.55 oranında artışla 18.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 866 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 3, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 22 üstünde . İşlem hacmi 71, 281.00 milyon TL de
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15:53KLRHO
Yüzde 9.01 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 333 adet işlem