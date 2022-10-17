***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.10.2022 15:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072494
BIST
15:533.812
En Yüksek
|Değişim
|: 5,10%
|| 185,04
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:5318,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:5318,1888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1242
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1944
En Düşük
18,0503
15:53996,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,25
|Açılış
|: 996,23
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
996,78
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:51
|AKBNK
|14,85
|1.471.700.884
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|175.507.528
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.311.142
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.186.916
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.255.516
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,72
|51.163.464
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|51.163.464
|% -5,79
|
|ESCOM
|25,88
|27.629.104
|% -5,20
|
|THYAO
|97,45
|6.976.538.979
|% 8,28
|
|PETKM
|14,36
|3.893.632.720
|% -1,58
|
|EKGYO
|4,41
|3.063.621.986
|% 4,50
|
|SISE
|31,00
|2.899.878.461
|% 5,95
|
|ASELS
|32,32
|2.894.570.295
|% 3,79
|
|EKGYO
|4,41
|3.063.621.986
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,39
|2.843.975.885
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.866.221.815
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,88
|519.009.253
|% 9,30
|
|PETKM
|14,36
|3.893.632.720
|% -1,58
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5900
|% 0,12
|
|Euro
|18,1707
|18,1972
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0121
|21,1174
|% 1,53
|
|Frank
|18,5328
|18,6444
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,07
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|22,85
|
|Altın Gr.
|995
|996
|13,59
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|-16,00
|
|Yarım
|3.273
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,32
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|0,59
|
Seans Raporu
15:51
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16:05
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16:05XU050
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16:05
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16:05
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