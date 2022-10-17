***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.10.2022 15:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072495
BIST
15:433.814
En Yüksek
|Değişim
|: 5,15%
|| 186,85
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:4318,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:4318,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1221
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1944
En Düşük
18,0503
15:43995,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,22
|Açılış
|: 995,19
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
995,85
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:41
|AKBNK
|14,85
|1.471.342.910
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.751.373
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.186.916
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.204.946
|% 9,99
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,73
|50.976.602
|% -5,59
|
|MEGAP
|4,73
|50.976.602
|% -5,59
|
|ESCOM
|25,90
|27.237.790
|% -5,13
|
|THYAO
|97,15
|6.930.220.730
|% 7,94
|
|PETKM
|14,39
|3.851.386.816
|% -1,37
|
|EKGYO
|4,42
|3.062.282.441
|% 4,74
|
|SISE
|30,98
|2.889.418.134
|% 5,88
|
|ASELS
|32,28
|2.880.881.214
|% 3,66
|
|EKGYO
|4,42
|3.062.282.441
|% 4,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.843.425.462
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.865.368.549
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|517.575.629
|% 8,72
|
|PETKM
|14,39
|3.851.386.816
|% -1,37
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5837
|18,5919
|% 0,13
|
|Euro
|18,1812
|18,1867
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,9723
|21,0775
|% 1,34
|
|Frank
|18,5223
|18,6339
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,09
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|22,85
|
|Altın Gr.
|995
|996
|13,59
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|-16,00
|
|Yarım
|3.273
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,32
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|0,59
|
Seans Raporu
15:41
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15:57PNLSN
Yüzde 9.50 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 273 adet işlem
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Yüzde 9.55 oranında artışla 18.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 866 adet işlem
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15:55XU100
Endeks 3, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 22 üstünde . İşlem hacmi 71, 281.00 milyon TL de
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15:53KLRHO
Yüzde 9.01 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 333 adet işlem
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15:51COSMO
Yüzde 9.98 oranında artışla 73.25 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 595 adet işlem