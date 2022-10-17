***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.10.2022 15:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072496
BIST
15:413.814
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 187,04
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:4118,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:4118,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1221
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1944
En Düşük
18,0503
15:41995,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,22
|Açılış
|: 995,56
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
995,85
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|AKBNK
|14,85
|1.470.607.790
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.153.520
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.720.391
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.864.816.273
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,70
|50.570.607
|% -6,19
|
|MEGAP
|4,70
|50.570.607
|% -6,19
|
|ESCOM
|25,86
|26.002.751
|% -5,27
|
|THYAO
|97,10
|6.891.948.716
|% 7,89
|
|PETKM
|14,40
|3.810.478.599
|% -1,30
|
|EKGYO
|4,41
|3.038.926.308
|% 4,50
|
|SISE
|30,94
|2.866.235.966
|% 5,74
|
|YKBNK
|9,71
|2.864.816.273
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,41
|3.038.926.308
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,39
|2.842.902.505
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.864.816.273
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|511.665.656
|% 8,72
|
|PETKM
|14,40
|3.810.478.599
|% -1,30
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5945
|% 0,14
|
|Euro
|18,1853
|18,1940
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,9643
|21,0695
|% 1,30
|
|Frank
|18,5059
|18,6174
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% 0,09
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,56
|
|Altın Gr.
|996
|996
|13,71
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.760
|43,00
|
|Tam
|6.725
|6.782
|-8,00
|
|Yarım
|3.277
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,31
|
|B. Petrol
|91,87
|91,87
|0,24
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:53KLRHO
Yüzde 9.01 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 333 adet işlem
-
15:51COSMO
Yüzde 9.98 oranında artışla 73.25 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 595 adet işlem
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 173, 66 artarak (% 5.41 ) 3, 382
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, SMRTG, YKBNK, VKING, ERCB, GARAN, IPEKE, CMENT, YEOTK, MAKIM
-
15:50
MAKIM, GESAN, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında