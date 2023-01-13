***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Yatırım A.Ş. 218.463,83 % 0,0178 % 0,5605 % 3.150,7192
İş Yatırım A.Ş. 90.164,28 % 0,0199 % 0,2313 % 1.162,323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101906
BIST
13:475.053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 81,91
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
13:4718,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:4720,3679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0246
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
13:471.150,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.150,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KNFRT
|15,07
|21.205.681
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.618.265
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.273.961
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|DIRIT
|6,96
|228.697
|% -7,20
|
|EKGYO
|8,11
|2.585.916.790
|% -4,70
|
|AYES
|26,90
|216.310
|% -4,61
|
|THYAO
|137,40
|4.844.481.373
|% 1,18
|
|ASELS
|56,60
|3.513.224.095
|% 1,25
|
|EREGL
|40,52
|3.370.700.845
|% 2,37
|
|KRDMD
|18,84
|3.084.342.963
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,11
|2.585.916.790
|% -4,70
|
|EKGYO
|8,11
|2.585.916.790
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,30
|1.552.908.733
|% 2,88
|
|KRDMD
|18,84
|3.084.342.963
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,68
|302.729.799
|% 1,52
|
|PETKM
|18,09
|1.609.045.051
|% 3,85
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7839
|18,7904
|% 0,04
|
|Euro
|20,3751
|20,3824
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,9064
|23,0213
|% 0,16
|
|Frank
|20,1734
|20,2949
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,00
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|