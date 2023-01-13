***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 597.972,82 % 0,0015 % 0,173 % 11.392,6463
İş Yatırım A.Ş. 844.671,9 % 0,002 % 0,2444 % 12.269,4458
İnfo Yatırım A.Ş. 58.063,38 % 0,0071 % 0,168 % 237,1359
Trive Menkul A.Ş. 38.095,32 % 0,0363 % 0,011 % 30,3776
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101907
BIST
13:485.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 75,82
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
13:4818,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:4820,3658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0267
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
13:481.150,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.150,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ONCSM
|37,40
|5.637.938
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.205.681
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.566.855
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|DIRIT
|6,96
|228.697
|% -7,20
|
|EKGYO
|8,08
|2.605.955.937
|% -5,05
|
|AYES
|26,90
|216.310
|% -4,61
|
|THYAO
|136,90
|4.905.949.048
|% 0,81
|
|ASELS
|56,40
|3.549.614.655
|% 0,89
|
|EREGL
|40,36
|3.432.712.515
|% 1,97
|
|KRDMD
|18,73
|3.142.496.491
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,08
|2.605.955.937
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,08
|2.605.955.937
|% -5,05
|
|YKBNK
|9,27
|1.562.217.389
|% 2,54
|
|KRDMD
|18,73
|3.142.496.491
|% -0,90
|
|SKBNK
|2,67
|305.751.262
|% 1,14
|
|PETKM
|18,00
|1.654.167.299
|% 3,33
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7920
|% 0,04
|
|Euro
|20,3581
|20,3658
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,9095
|23,0244
|% 0,17
|
|Frank
|20,1738
|20,2953
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,88
|