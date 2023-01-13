***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Yatırım A.Ş. 75.131,17 % 0,0181 % 0,2508 % 1.384,6057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101910
BIST
15:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,12
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5918,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5920,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0664
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:591.145,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.145,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,76
|161.083.577
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|ALFAS
|234,70
|255.454.607
|% -6,12
|
|THYAO
|134,30
|6.348.200.859
|% -1,10
|
|ASELS
|54,75
|4.535.512.453
|% -2,06
|
|EREGL
|39,90
|4.333.207.784
|% 0,81
|
|KRDMD
|18,51
|4.127.862.188
|% -2,06
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|YKBNK
|9,11
|2.035.714.695
|% 0,77
|
|KRDMD
|18,51
|4.127.862.188
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,60
|477.548.794
|% -1,52
|
|PETKM
|17,67
|2.466.781.955
|% 1,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7857
|18,7913
|% 0,04
|
|Euro
|20,3113
|20,3186
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8120
|22,9264
|% -0,25
|
|Frank
|20,1341
|20,2554
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.797
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.799
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.926
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,10
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12ISFIN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 835, 430 adet işlem
-
16:11CEOEM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 837, 411 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TOASO
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 14 kaybederek (% -0.75 ) 4, 387
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ONCSM, KNFRT, SOKE, RODRG, BOSSA, SDTTR, VKING, MANAS, TNZTP