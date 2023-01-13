***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 166.179,71 % 0,0356 % 0,9315 % 2.616,855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101913
BIST
16:004.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,29
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:0018,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:0020,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0664
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:001.145,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.145,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MANAS
|11,37
|97.298.497
|% 10,02
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|ALFAS
|234,50
|258.747.851
|% -6,20
|
|KLGYO
|2,77
|164.305.934
|% -6,10
|
|THYAO
|133,80
|6.415.343.114
|% -1,47
|
|ASELS
|54,60
|4.575.492.534
|% -2,33
|
|EREGL
|39,76
|4.372.117.378
|% 0,45
|
|KRDMD
|18,42
|4.178.553.140
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|YKBNK
|9,09
|2.062.752.981
|% 0,55
|
|KRDMD
|18,42
|4.178.553.140
|% -2,54
|
|SKBNK
|2,61
|483.627.121
|% -1,14
|
|PETKM
|17,62
|2.509.936.549
|% 1,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7855
|18,7915
|% 0,04
|
|Euro
|20,3181
|20,3261
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8061
|22,9205
|% -0,28
|
|Frank
|20,1393
|20,2606
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,54
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.798
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.800
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.906
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|