***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 95.172,78 % 0,0147 % 0,0346 % 235,3756
Deniz Yatırım A.Ş. 1.138,77 % 0,0015 % 0,0004 % 28,3662
İnfo Yatırım A.Ş. 136.049,53 % 0,0128 % 0,0495 % 386,4404
İş Yatırım A.Ş. 1.406.514,04 % 0,0877 % 0,5115 % 583,2754
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 29.849,42 % 0,014 % 0,0109 % 77,5382
Tera Yatırım A.Ş. 1.184,3 % 0,0168 % 0,0004 % 2,5636
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 19.600 % 0,04 % 0,0071 % 17,8198
TFG Yatırım A.Ş. 39,15 % 0,0105 % 0 % 0,1357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101917
BIST