***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 40.656,75 % 0,017 % 0,01 % 70,5272
Ak Yatırım A.Ş. 45.333,76 % 0,0199 % 0,0134 % 67,3446
Alternatif Yatırım A.Ş. 18.256,85 % 0,021 % 0,0054 % 25,6383
BGC Yatırım A.Ş. 1.637,58 % 0,03 % 0,0005 % 1,6099
Deniz Yatırım A.Ş. 211.811,97 % 0,0018 % 0,0625 % 3.559,3951
Garanti Yatırım A.Ş. 14.633,25 % 0,0262 % 0,0043 % 16,4411
Işık Yatırım A.Ş. 3.054,88 % 0,0136 % 0,0009 % 6,6016
İnfo Yatırım A.Ş. 45.976,74 % 0,016 % 0,0136 % 84,7457
İş Yatırım A.Ş. 402.771,06 % 0,0203 % 0,1188 % 584,8619
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 8.202,72 % 0,014 % 0,0024 % 17,2798
Tacirler Yatırım A.Ş. 9.687,94 % 0,021 % 0,0029 % 13,6052
TEB Yatırım A.Ş. 2.969,79 % 0,0315 % 0,0009 % 2,7803
Tera Yatırım A.Ş. 20.420,4 % 0,0168 % 0,006 % 35,8476
Yatırım Finansman A.Ş. 2.709 % 0,021 % 0,0008 % 3,8044
Gedik Yatırım A.Ş. 11.200 % 0,02 % 0,0033 % 16,5152
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.865,3 % 0,012 % 0,0017 % 14,4508
Oyak Yatırım A.Ş. 2.972,03 % 0,0179 % 0,0009 % 4,9103
TFG Yatırım A.Ş. 96,98 % 0,0105 % 0 % 0,2724
Halk Yatırım A.Ş. 1.871,28 % 0,0315 % 0,0006 % 1,752
Trive Yatırım A.Ş. 1.343,47 % 0,0137 % 0,0004 % 2,9026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101918
BIST