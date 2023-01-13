***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 40.656,75 % 0,017 % 0,01 % 70,5272Ak Yatırım A.Ş. 45.333,76 % 0,0199 % 0,0134 % 67,3446Alternatif Yatırım A.Ş. 18.256,85 % 0,021 % 0,0054 % 25,6383BGC Yatırım A.Ş. 1.637,58 % 0,03 % 0,0005 % 1,6099Deniz Yatırım A.Ş. 211.811,97 % 0,0018 % 0,0625 % 3.559,3951Garanti Yatırım A.Ş. 14.633,25 % 0,0262 % 0,0043 % 16,4411Işık Yatırım A.Ş. 3.054,88 % 0,0136 % 0,0009 % 6,6016İnfo Yatırım A.Ş. 45.976,74 % 0,016 % 0,0136 % 84,7457İş Yatırım A.Ş. 402.771,06 % 0,0203 % 0,1188 % 584,8619Phillip Capital Yatırım A.Ş. 8.202,72 % 0,014 % 0,0024 % 17,2798Tacirler Yatırım A.Ş. 9.687,94 % 0,021 % 0,0029 % 13,6052TEB Yatırım A.Ş. 2.969,79 % 0,0315 % 0,0009 % 2,7803Tera Yatırım A.Ş. 20.420,4 % 0,0168 % 0,006 % 35,8476Yatırım Finansman A.Ş. 2.709 % 0,021 % 0,0008 % 3,8044Gedik Yatırım A.Ş. 11.200 % 0,02 % 0,0033 % 16,5152Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.865,3 % 0,012 % 0,0017 % 14,4508Oyak Yatırım A.Ş. 2.972,03 % 0,0179 % 0,0009 % 4,9103TFG Yatırım A.Ş. 96,98 % 0,0105 % 0 % 0,2724Halk Yatırım A.Ş. 1.871,28 % 0,0315 % 0,0006 % 1,752Trive Yatırım A.Ş. 1.343,47 % 0,0137 % 0,0004 % 2,9026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101918BIST