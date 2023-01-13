***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 761.461,01 % 0,032 % 0,2734 % 854,918
Tacirler Yatırım A.Ş. 38.969,99 % 0,03 % 0,014 % 46,646
Ak Yatrım A.Ş. 220.986,72 % 0,0161 % 0,0794 % 491,9644
İnfo Yatırım A.Ş. 679.560,77 % 0,0218 % 0,244 % 1.117,4046
Phillip Capital A.Ş. 24.332,85 % 0,0142 % 0,0087 % 61,6938
QBB Finans Yatırım A.Ş. 149.461,79 % 0,021 % 0,0537 % 255,5755
TFG Yatırım A.Ş. 291,04 % 0,0105 % 0,0001 % 0,9953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101920
BIST