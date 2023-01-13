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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.01.2023 13:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 343.423,63 % 0,017 % 0,0419 % 246,253
Ak Yatırım A.Ş. 822.831,84 % 0,0195 % 0,01003 % 514,3545
Alternatif yatırım A.Ş. 99.469,39 % 0,021 % 0,0121 % 57,7386
BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,0062 % 20,7234
Deniz Yatırım A.Ş. 357.853,06 % 0,0025 % 0,0436 % 1.731,2513
QNB Finans Yatırım A.Ş. 559.345,4 % 0,021 % 0,0682 % 324,6812
Gedik Yatırım A.Ş. 178.816,72 % 0,02 % 0,0218 % 108,9867
Global Yatırım A.Ş. 5.827.213,94 % 0,0178 % 0,0643 % 360,036
Garanti yatırım A.Ş. 271.280,27 % 0,0262 % 0,0331 % 125,9757
Halk yatırım A.Ş. 257.961,67 % 0,0315 % 0,0314 % 99,8254
ICBC Yatırım A.Ş. 49.878,21 % 0,02 % 0,0061 % 30,4012
Işık yatırım A.Ş. 159.602,29 % 0,0136 % 0,0195 % 142,5305
İnfo Yatırım A.Ş. 8.639.994,87 % 0,0254 % 1,0532 % 4.140,6478
İş Yatırım A.Ş. 1.995.566,7 % 0,0194 % 0,2433 % 1.252,2077
Oyak yatırım A.Ş. 167.747,99 % 0,0178 % 0,0204 % 114,583
Phillip Capital yatırım A.Ş. 354.833,2 % 0,014 % 0,0433 % 308,9549
Piramit yatırım A.Ş. 147.664,06 % 0,016 % 0,018 % 112,5008
Şeker yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0003 % 1,7449
Tacirler Yatırım A.Ş. 76.044,58 % 0,021 % 0,0093 % 44,1414
TEB Yatırım A.Ş. 630.738,43 % 0,0315 % 0,0769 % 244,0814
TFG Yatırım A.Ş. 6.269,68 % 0,0105 % 0,008 % 7,2789
Tera Yatırım A.Ş. 916.514,71 % 0,0167 % 0,1117 % 669,7955
Trive Yatırım A.Ş. 52.248,78 % 0,0136 % 0,0064 % 46,6597
Ünlü yatırım A.Ş. 427.286,83 % 0,04 % 0,0521 % 130,2138
Yatırım Finansman A.Ş. 58.687,26 % 0,021 % 0,0072 % 34,0659
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 137.971,92 % 0,01 % 0,0168 % 168,1836



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101923


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Yarım 3.807 3.858 36,00  
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