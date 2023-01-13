***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 343.423,63 % 0,017 % 0,0419 % 246,253Ak Yatırım A.Ş. 822.831,84 % 0,0195 % 0,01003 % 514,3545Alternatif yatırım A.Ş. 99.469,39 % 0,021 % 0,0121 % 57,7386BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,0062 % 20,7234Deniz Yatırım A.Ş. 357.853,06 % 0,0025 % 0,0436 % 1.731,2513QNB Finans Yatırım A.Ş. 559.345,4 % 0,021 % 0,0682 % 324,6812Gedik Yatırım A.Ş. 178.816,72 % 0,02 % 0,0218 % 108,9867Global Yatırım A.Ş. 5.827.213,94 % 0,0178 % 0,0643 % 360,036Garanti yatırım A.Ş. 271.280,27 % 0,0262 % 0,0331 % 125,9757Halk yatırım A.Ş. 257.961,67 % 0,0315 % 0,0314 % 99,8254ICBC Yatırım A.Ş. 49.878,21 % 0,02 % 0,0061 % 30,4012Işık yatırım A.Ş. 159.602,29 % 0,0136 % 0,0195 % 142,5305İnfo Yatırım A.Ş. 8.639.994,87 % 0,0254 % 1,0532 % 4.140,6478İş Yatırım A.Ş. 1.995.566,7 % 0,0194 % 0,2433 % 1.252,2077Oyak yatırım A.Ş. 167.747,99 % 0,0178 % 0,0204 % 114,583Phillip Capital yatırım A.Ş. 354.833,2 % 0,014 % 0,0433 % 308,9549Piramit yatırım A.Ş. 147.664,06 % 0,016 % 0,018 % 112,5008Şeker yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0003 % 1,7449Tacirler Yatırım A.Ş. 76.044,58 % 0,021 % 0,0093 % 44,1414TEB Yatırım A.Ş. 630.738,43 % 0,0315 % 0,0769 % 244,0814TFG Yatırım A.Ş. 6.269,68 % 0,0105 % 0,008 % 7,2789Tera Yatırım A.Ş. 916.514,71 % 0,0167 % 0,1117 % 669,7955Trive Yatırım A.Ş. 52.248,78 % 0,0136 % 0,0064 % 46,6597Ünlü yatırım A.Ş. 427.286,83 % 0,04 % 0,0521 % 130,2138Yatırım Finansman A.Ş. 58.687,26 % 0,021 % 0,0072 % 34,0659Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 137.971,92 % 0,01 % 0,0168 % 168,1836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101923BIST