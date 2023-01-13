***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş yatırım A.Ş. 1.864.152,99 % 0,0106 % 0,3239 % 3.045,2328
Deniz Yatırım A.Ş. 26.583,05 % 0,0016 % 0,0046 % 287,109
İnfo Yatırım A.Ş. 461.746,91 % 0,0164 % 0,0802 % 488,0932
Ak Yatırım A.Ş. 101.791,45 % 0,021 % 0,0177 % 84,2204
TFG Yatırım A.Ş. 1.908,29 % 0,0105 % 0,0003 % 3,158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101934
BIST