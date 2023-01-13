***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş yatırım A.Ş. 16.602,37 % 0,0039 % 0,0004 % 8,9577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101937
BIST
15:184.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,96
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:1818,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:1820,3135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0790
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3002
15:181.148,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.148,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ONCSM
|37,40
|5.924.721
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.036.204
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,18
|22.127.497
|% -6,52
|
|KLGYO
|2,76
|145.637.215
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|THYAO
|135,70
|5.765.636.693
|% -0,07
|
|ASELS
|55,35
|4.191.110.459
|% -0,98
|
|EREGL
|40,10
|4.002.706.336
|% 1,31
|
|KRDMD
|18,60
|3.753.818.668
|% -1,59
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,60
|3.753.818.668
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,20
|1.809.470.492
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|438.193.439
|% -0,38
|
|PETKM
|17,82
|2.187.927.885
|% 2,30
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7854
|18,7871
|% 0,02
|
|Euro
|20,2995
|20,3135
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8151
|22,9295
|% -0,24
|
|Frank
|20,1349
|20,2562
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|2,07
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|87,00
|
|Tam
|7.826
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.813
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33HUNER
Yüzde 6.40 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 308, 762 adet işlem
-
15:32TEKTU
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 250, 775 adet işlem
-
15:31ICBCT
Yüzde 4.05 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 861 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 4, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 61, 820.00 milyon TL de
-
15:30MEDTR
Yüzde 7.35 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 388 adet işlem