***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101938
BIST
16:014.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,68
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:0118,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:0120,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0670
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:011.145,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.145,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MANAS
|11,37
|97.298.497
|% 10,02
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.837.365
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|ALFAS
|235,60
|259.944.773
|% -5,76
|
|TERA
|23,22
|18.646.950
|% -5,61
|
|THYAO
|134,30
|6.432.243.085
|% -1,10
|
|ASELS
|54,80
|4.596.859.966
|% -1,97
|
|EREGL
|39,94
|4.396.760.785
|% 0,91
|
|KRDMD
|18,48
|4.201.665.696
|% -2,22
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|YKBNK
|9,14
|2.082.920.109
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,48
|4.201.665.696
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,62
|485.703.426
|% -0,76
|
|PETKM
|17,70
|2.531.507.879
|% 1,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7855
|18,7915
|% 0,04
|
|Euro
|20,3181
|20,3261
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8053
|22,9197
|% -0,28
|
|Frank
|20,1402
|20,2615
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.795
|7.869
|59,00
|
|Yarım
|3.798
|3.850
|28,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.925
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|