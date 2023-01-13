***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 447.590,05 % 0,0297 % 0,6606 % 2.227,2931
Global Yatırım A.Ş. 299.625,11 % 0,0158 % 0,4422 % 2.807,4987
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 133,05 % 0,0249 % 0,0002 % 0,7882
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 159,58 % 0,01 % 0,0002 % 2,3553
Ak Yatırım A.Ş. 21.634,61 % 0,0157 % 0,0319 % 202,7322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101944
BIST