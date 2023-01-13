***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 9.721,64 % 0,0081 % 0,0033 % 40,9278
VAkıf yatırım A.Ş. 73,5 % 0,0021 % 0 % 1,1933
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.402.938,17 % 0,0059 % 0,4783 % 8.113,8049
İnfo Yatırım A.Ş. 75.127,5 % 0,0945 % 0,0256 % 27,1042
Deniz Yatırım A.Ş. 503.553,43 % 0,0017 % 0,1717 % 10.347,2674
Global Yatırım A.Ş. 10.759,2 % 0,0157 % 0,0037 % 23,2905
QNB Finans Yatırım A.Ş. 638.226,17 % 0,0041 % 0,2176 % 5.327,573
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101945
BIST