***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş yatırım A.Ş. 3.145,12 % 0,0315 % 0,0061 % 19,4711
Piramit Yatırım A.Ş. 142.279,96 % 0,0107 % 0,2775 % 2.586,7566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101946
BIST
15:225.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,39
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:2218,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:2220,3037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0888
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2981
15:221.148,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.148,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KNFRT
|15,07
|22.059.200
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.932.201
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.205.139
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,15
|22.347.145
|% -6,82
|
|KLGYO
|2,76
|147.617.597
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,98
|3.113.031.396
|% -6,23
|
|THYAO
|135,60
|5.794.557.938
|% -0,15
|
|ASELS
|55,25
|4.217.161.228
|% -1,16
|
|EREGL
|40,06
|4.031.652.791
|% 1,21
|
|KRDMD
|18,61
|3.805.112.166
|% -1,53
|
|EKGYO
|7,98
|3.113.031.396
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.113.031.396
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,61
|3.805.112.166
|% -1,53
|
|YKBNK
|9,20
|1.836.478.506
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|441.428.934
|% -0,38
|
|PETKM
|17,82
|2.214.855.093
|% 2,30
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,7964
|% 0,07
|
|Euro
|20,2931
|20,3037
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,8201
|22,9346
|% -0,22
|
|Frank
|20,1363
|20,2576
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|2,07
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|87,00
|
|Tam
|7.826
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.813
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|