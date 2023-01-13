***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım A.Ş. 365.680,4 % 0,0115 % 0,1999 % 1.744,8515
İş Yatırım A.Ş. 17.605,71 % 0,0315 % 0,0095 % 30,0396
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 341,08 % 0,01 % 0,0002 % 1,8651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101947
BIST
13:545.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 56,53
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
13:5418,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:5420,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0400
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3434
13:541.150,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.150,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ONCSM
|37,40
|5.671.710
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.231.466
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.895.710
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|DIRIT
|6,96
|228.697
|% -7,20
|
|TERA
|23,26
|14.780.476
|% -5,45
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|THYAO
|136,70
|4.949.847.192
|% 0,66
|
|ASELS
|56,30
|3.589.641.276
|% 0,72
|
|EREGL
|40,36
|3.458.107.213
|% 1,97
|
|KRDMD
|18,73
|3.197.322.629
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|ODAS
|9,35
|790.036.747
|% 6,49
|
|CEMAS
|2,03
|106.020.105
|% 1,50
|
|TTKOM
|21,24
|1.070.270.756
|% 0,09
|
|KATMR
|2,07
|95.980.049
|% 1,97
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7830
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3570
|20,3615
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,9027
|23,0175
|% 0,14
|
|Frank
|20,1716
|20,2931
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,88
|