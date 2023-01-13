***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 671.965,21 % 0,0208 % 0,142 % 681,4444BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0015 % 4,9904Deniz Yatırım A.Ş. 344.746,48 % 0,0016 % 0,0729 % 4.575,5717QNB Finans Yatırım A.Ş. 412.447,45 % 0,021 % 0,0872 % 415,5303Global yatırım A.Ş. 231.052,12 % 0,0178 % 0,0488 % 273,6154Halk yatırım A.Ş. 83.809,3 % 0,0272 % 0,0177 % 65,1941İnfo Yatırım A.Ş. 3.212.336,42 % 0,015 % 0,679 % 4.521,1482İş yatırım A.Ş. 421.330,15 % 0,0148 % 0,0891 % 601,6807Phillip Capital Yatırım A.Ş. 97.651,01 % 0,014 % 0,0206 % 147,4393Tacirler Yatırım A.Ş. 14.966,15 % 0,0197 % 0,0032 % 16,043Tera Yatırım A.Ş. 775.623,33 % 0,0167 % 0,0164 % 980,6853Yatırım Finansman A.Ş. 139.275,35 % 0,0188 % 0,0294 % 156,7386TEB Yatırım A.Ş. 36.756,3 % 0,0315 % 0,0078 % 24,6657Alternatif yatırım A.Ş. 35.106,15 % 0,0208 % 0,0074 % 35,667Garanti yatırım A.Ş. 11.816,82 % 0,0263 % 0,0025 % 9,5156Gedik Yatırım A.Ş. 16.800 % 0,0188 % 0,0036 % 18,9328Oyak yatırım A.Ş. 9.975,68 % 0,0179 % 0,0021 % 11,8133TFG Yatırım A.Ş. 856,6 % 0,0105 % 0,0002 % 1,7245Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 16.758 % 0,012 % 0,0035 % 29,5935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101950BIST