Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.01.2023 14:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 671.965,21 % 0,0208 % 0,142 % 681,4444
BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0015 % 4,9904
Deniz Yatırım A.Ş. 344.746,48 % 0,0016 % 0,0729 % 4.575,5717
QNB Finans Yatırım A.Ş. 412.447,45 % 0,021 % 0,0872 % 415,5303
Global yatırım A.Ş. 231.052,12 % 0,0178 % 0,0488 % 273,6154
Halk yatırım A.Ş. 83.809,3 % 0,0272 % 0,0177 % 65,1941
İnfo Yatırım A.Ş. 3.212.336,42 % 0,015 % 0,679 % 4.521,1482
İş yatırım A.Ş. 421.330,15 % 0,0148 % 0,0891 % 601,6807
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 97.651,01 % 0,014 % 0,0206 % 147,4393
Tacirler Yatırım A.Ş. 14.966,15 % 0,0197 % 0,0032 % 16,043
Tera Yatırım A.Ş. 775.623,33 % 0,0167 % 0,0164 % 980,6853
Yatırım Finansman A.Ş. 139.275,35 % 0,0188 % 0,0294 % 156,7386
TEB Yatırım A.Ş. 36.756,3 % 0,0315 % 0,0078 % 24,6657
Alternatif yatırım A.Ş. 35.106,15 % 0,0208 % 0,0074 % 35,667
Garanti yatırım A.Ş. 11.816,82 % 0,0263 % 0,0025 % 9,5156
Gedik Yatırım A.Ş. 16.800 % 0,0188 % 0,0036 % 18,9328
Oyak yatırım A.Ş. 9.975,68 % 0,0179 % 0,0021 % 11,8133
TFG Yatırım A.Ş. 856,6 % 0,0105 % 0,0002 % 1,7245
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 16.758 % 0,012 % 0,0035 % 29,5935



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101950


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:135.025
Değişim :  1,10% |  54,46
Açılış :  4.952  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
5.073 En Düşük
4.926
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 37,40 5.750.362 % 10,00  
KNFRT 15,07 21.232.023 % 10,00  
VKING 29,70 935.774 % 10,00  
RODRG 35,48 15.953.527 % 9,98  
AKENR 4,63 39.034.684 % 9,98  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Dolar 18,7836 18,7862 % 0,01  
Euro 20,3183 20,3302 % -0,31  
Sterlin 22,8829 22,9977 % 0,06  
Frank 20,1667 20,2882 % 0,05  
Riyal 4,9871 5,0121 % 0,04  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 8,07  
Altın Gr. 1.150 1.150 3,99  
Cumhuriyet 7.794 7.912 86,00  
Tam 7.814 7.888 78,00  
Yarım 3.808 3.860 38,00  
Çeyrek 1.910 1.930 19,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 0,05  
Gümüş Gr. 14,34 14,35 -0,02  
B. Petrol 84,89 84,89 0,86  
Seans Raporu 14:11
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru