***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 671.965,21 % 0,0208 % 0,142 % 681,4444
BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0015 % 4,9904
Deniz Yatırım A.Ş. 344.746,48 % 0,0016 % 0,0729 % 4.575,5717
QNB Finans Yatırım A.Ş. 412.447,45 % 0,021 % 0,0872 % 415,5303
Global yatırım A.Ş. 231.052,12 % 0,0178 % 0,0488 % 273,6154
Halk yatırım A.Ş. 83.809,3 % 0,0272 % 0,0177 % 65,1941
İnfo Yatırım A.Ş. 3.212.336,42 % 0,015 % 0,679 % 4.521,1482
İş yatırım A.Ş. 421.330,15 % 0,0148 % 0,0891 % 601,6807
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 97.651,01 % 0,014 % 0,0206 % 147,4393
Tacirler Yatırım A.Ş. 14.966,15 % 0,0197 % 0,0032 % 16,043
Tera Yatırım A.Ş. 775.623,33 % 0,0167 % 0,0164 % 980,6853
Yatırım Finansman A.Ş. 139.275,35 % 0,0188 % 0,0294 % 156,7386
TEB Yatırım A.Ş. 36.756,3 % 0,0315 % 0,0078 % 24,6657
Alternatif yatırım A.Ş. 35.106,15 % 0,0208 % 0,0074 % 35,667
Garanti yatırım A.Ş. 11.816,82 % 0,0263 % 0,0025 % 9,5156
Gedik Yatırım A.Ş. 16.800 % 0,0188 % 0,0036 % 18,9328
Oyak yatırım A.Ş. 9.975,68 % 0,0179 % 0,0021 % 11,8133
TFG Yatırım A.Ş. 856,6 % 0,0105 % 0,0002 % 1,7245
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 16.758 % 0,012 % 0,0035 % 29,5935
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101950
BIST