***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 119,06 % 0,0069 % 0 % 0,2065
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101954
BIST
14:135.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,55
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:1318,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:1320,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0690
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3195
14:131.150,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.150,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ONCSM
|37,40
|5.780.095
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.232.023
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.332.384
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|ALFAS
|236,00
|207.661.917
|% -5,60
|
|TERA
|23,40
|15.788.596
|% -4,88
|
|THYAO
|136,10
|5.232.572.072
|% 0,22
|
|ASELS
|55,90
|3.791.178.793
|% 0,00
|
|EREGL
|40,32
|3.604.782.612
|% 1,87
|
|KRDMD
|18,64
|3.379.942.156
|% -1,38
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,64
|3.379.942.156
|% -1,38
|
|YKBNK
|9,22
|1.656.870.380
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,64
|344.417.431
|% 0,00
|
|PETKM
|17,87
|1.789.841.210
|% 2,58
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7963
|% 0,07
|
|Euro
|20,3162
|20,3235
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8839
|22,9987
|% 0,06
|
|Frank
|20,1765
|20,2980
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,02
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.822
|7.899
|89,00
|
|Yarım
|3.811
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,72
|