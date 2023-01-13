***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş yatırım A.Ş. 470,82 % 1,3761 % 0,0007 % 0,0499
Deniz Yatırım A.Ş. 19.027,8 % 0,0231 % 0,0277 % 119,7879
Gedik yatırım A.Ş. 317.607,86 % 0,4575 % 0,4628 % 101,1488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101956
BIST
14:145.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 53,16
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:1418,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:1420,3233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0692
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3135
14:141.150,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.150,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ONCSM
|37,40
|5.769.062
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.232.023
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.179.168
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|228.697
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,01
|2.808.290.853
|% -5,88
|
|ALFAS
|235,90
|205.861.524
|% -5,64
|
|TERA
|23,38
|15.765.764
|% -4,96
|
|THYAO
|135,80
|5.215.675.016
|% 0,00
|
|ASELS
|55,70
|3.741.134.609
|% -0,36
|
|EREGL
|40,16
|3.587.350.579
|% 1,47
|
|KRDMD
|18,58
|3.362.904.510
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,01
|2.808.290.853
|% -5,88
|
|EKGYO
|8,01
|2.808.290.853
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,58
|3.362.904.510
|% -1,69
|
|YKBNK
|9,21
|1.649.392.710
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,63
|341.981.514
|% -0,38
|
|PETKM
|17,78
|1.779.833.002
|% 2,07
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7836
|18,7862
|% 0,01
|
|Euro
|20,3183
|20,3302
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8799
|22,9946
|% 0,04
|
|Frank
|20,1713
|20,2928
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.822
|7.899
|89,00
|
|Yarım
|3.811
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.933
|22,00
|