***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.02.2023 16:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/12 (Oyak Yatırım eklenmiştir)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 11.388,86 % 0,0022 % 0,0364 % 1.648,9182
Oyak Yatırım A.Ş. 958,19 % 0,0068 % 0,0031 % 44,7649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109428
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1481
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.130,22
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -25,32
|Açılış
|: 1.130,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8155
|18,8193
|% 0,10
|
|Euro
|20,4349
|20,4394
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,7091
|22,8229
|% -0,98
|
|Frank
|20,3050
|20,4274
|% -0,93
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-38,89
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|-20,57
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.742
|7.823
|-38,00
|
|Yarım
|3.782
|3.828
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.914
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,50
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,66
|