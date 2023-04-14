***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 14:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yat. A.Ş. 6.363,17 % 0,017 % 0,0019 % 11,2688
Ak Yat. A.Ş. 1.560,98 % 0,021 % 0,0005 % 2,2379
Alternatif Yat. A.Ş. 1.505,91 % 0,021 % 0,0005 % 2,1589
Deniz Yat. A.Ş. 47.986,65 % 0,0032 % 0,0144 % 445,4784
Garanti Yat. A.Ş. 4.196,78 % 0,0263 % 0,0013 % 4,8134
İnfo Yat. A.Ş. 2.119,51 % 0,016 % 0,0006 % 3,9883
İş Yat. A.Ş. 6.003,48 % 0,011 % 0,0018 % 16,4955
Phillip Capital Yat. A.Ş. 200,23 % 0,014 % 0,0001 % 0,4307
Tera Yat. A.Ş. 7.834,32 % 0,0168 % 0,0024 % 14,0399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138314
BIST