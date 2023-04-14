***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 15:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yat. A.Ş. 93.072,44 % 0,021 % 0,0222 % 105,8692
Ak Yat. A.Ş. 48.476,91 % 0,0169 % 0,0187 % 111,2013
Tacirler Yat. A.Ş. 6.630,37 % 0,03 % 0,0016 % 5,2793
İş Yat. A.Ş. 634.826,14 % 0,0327 % 0,1516 % 463,3523
İnfo Yat. A.Ş. 25.565,5 % 0,016 % 0,0061 % 38,1685
Phjillip Capital Yat. A.Ş. 1.984,77 % 0,014 % 0,0005 % 3,3867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138324
BIST